Schianto a Santo Stefano al Mare, morto un 75enne: accertamenti in corso

Si chiamava Domenico Martini ed aveva 75 anni l’uomo morto ieri sera nel drammatico schianto avvenuto intorno alle 21.30 sulla statale Aurelia ad Aregai di Cipressa. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era al volante della sua Fiat Panda quando, da una strada secondaria si è inserito su quella principale.

È sopraggiunta una moto di grossa cilindrata, sembra a grande velocità, sulla quale viaggiavano due persone. L’impatto è stato violentissimo e il mezzo a due ruote si è schiantato proprio contro la portiera all’altezza del conducente.

Ai soccorritori prontamente intervenuti, è apparsa una scena drammatica. Martini, purtroppo, è morto sul colpo mentre le condizioni della coppia a bordo della motocicletta sono apparse subito molto gravi, in particolare dell'uomo alla guida, un 50enne, che è stato trasportato con l'elicottero Grifo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per essere operato. La situazione è confermata grave anche stamattina. L'uomo è in rianimazione e in coma farmacologico con prognosi riservata. La passeggera, di 55 anni, è stata invece portata in ospedale a Sanremo. Viste le sue condizioni (ha riportato traumi in diverse parti del corpo e la frattura del bacino), è stata trasportata al San Martino di Genova.

Oltre al personale medico del 118 e ai vigili del Fuoco, sono sopraggiunte le ambulanze della Croce Verde di Arma di Taggia e la Bianca di Imperia. L’incidente è stato rilevato dai carabinieri, che ora ne dovranno ricostruire l’esatta dinamica. La strada statale Aurelia è stata riaperta solo dopo l’una di questa notte.