Molini di Triora: cala il livello dell'acqua dalla sorgente, a Glori si può usare solo per scopi personali

Stop all’uso di acqua per scopi che non siano personali ed alimentari. Quindi divieto di irrigare i campi, lavare le auto o altro, nella frazione di Glori a Molini di Triora. L’ordinanza è stata emanata dal sindaco, Manuela Sasso, che ha chiesto a chi vive nella piccola frazione, di evitare al massimo gli sprechi per utilizzi non indispensabili e per utilizzi impropri delle fontane pubbliche.

A Glori, infatti, l'approvvigionamento dell'acqua potabile nella vasca comunale si è ridotto a causa della portata della sorgente, visto il periodo estivo, e che quindi il livello della suddetta vasca risulta essere ridotto. Tra l’altro, se il livello di acqua continuasse a diminuire occorrerebbe effettuare una chiusura frazionata del servizio di acquedotto comunale.

Proprio per questo il primo cittadino ha così deciso di vietare l'uso dell'acqua potabile per usi impropri su tutto il territorio comunale, evitando il riempimento di cisterne o contenitori simili, oltre al divieto di utilizzare l'acqua potabile per il riempimento di piscine ed altro limitando l'uso esclusivamente per scopi igienici personali ed alimentari.