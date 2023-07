Sanremo: a settembre gara d’appalto per la vecchia stazione, lavoro da 500 mila euro

Dopo anni di parole, qualcosa adesso si muove. A settembre sarà pubblicata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori che consentiranno il recupero e la riqualificazione della vecchia stazione, dismessa da quando la ferrovia è stata spostata a monte.

L’amministrazione comunale di Sanremo ha stanziato 500 mila euro per la sistemazione completa dello stabile che, una volta terminato l’intervento, tornerà a disposizione della collettività. Negli anni sono state tante le ipotesi sul suo riutilizzo dopo la chiusura della stazione ferroviaria ma prima sono necessari i lavori per la messa in sicurezza, il ripristino, la riqualificazione sia estetica sia funzionale. Qualcuno aveva anche ipotizzato l’interesse da parte di alcuni imprenditori del mondo della ristorazione e della ‘movida’. Ma poi tutto si è concluso con un nulla di fatto.

Ora, dopo la riqualificazione voluta e finanziata dall’amministrazione, gli spazi della vecchia stazione torneranno nella disponibilità del Comune e, quindi, della collettività.