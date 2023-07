Arma di Taggia: tutti in maschera per il tanto atteso Carnevale Estivo

Torna anche quest’anno uno dei momenti più attesi dell’estate nella Riviera dei Fiori. Sabato prossimo dalle 20.30 va in scena il Carnevale Estivo di Taggia, una manifestazione che vede a ogni edizione la partecipazione delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di tanti gruppi di amici che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica.

Si parte alle 20.30 in zona Darsena dove saranno presentati i partecipanti con l’intrattenimento di Dj Prince. Alle 21, in piazza Tiziano Chierotti, si esibiranno le scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport, mentre alle 22 partirà dalla Darsena il corteo che attraverserà il Lungomare, via Queirolo e arriverà in piazza Tiziano Chierotti, dove la serata proseguirà con il mitico showman Gianni Rossi, presentatore della manifestazione.

“Siamo prontissimi a festeggiare questa bellissima estate - commenta l’assessore alle Manifestazioni, Barbara Dumarte - insieme ai nostri cittadini e ai turisti che in questi giorni affollano la città. Il Carnevale Estivo è un momento sempre molto atteso ed è possibile solo grazie alla collaborazione di tante realtà differenti. Un grazie a chi ha contribuito e ai gruppi che sfileranno per far divertire il pubblico".

Di seguito le associazioni, le spiagge e i gruppi partecipanti alla sfilata:

· Artedanza

· La Pineta Planet Sport

· Bagni Germana

· Bagni Idelmery

· Bagni la Fortezza

· Bagni Malibù Beach

· Bagni Meridiana

· Bagni Rockito Bay

· Bagni Sabbie D’Oro

· Comitato Natale a Villa Boselli

· Le PrinciSpesse

· Levà C’è

· Sempre in Forma

L’evento vedrà anche la partecipazione di Katy Silva con le sue splendide ballerine brasiliane, e di Fem Spettacoli con i suoi trampolieri. Il corteo sarà aperto dal gruppo folkloristico sanremese ‘Canta e Sciuscia’.