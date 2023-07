Riva Ligure: sold out per Antonio Padellaro a “Sale in Zucca”. Giovedì prossimo è il turno di Bruno Gambarotta. (Foto)

Una piazza gremita e con molte persone rimaste in piedi ha accolto il giornalista del Fatto quotidiano e il suo ultimo libro “Confessioni di un ex elettore”. Prosegue così con grande successo la manifestazione letteraria promnossa dall’amministrazione comunale di Riva Ligure e diretta dal giornalista Claudio Porchia.

Insieme dell'Assessore al Turismo e manifestazioni, Francesco Benza. l'importante ospite ha raggiunto la piazza accolto da un grande applauso. L’incontro, veloce e interessante, ha catturato immediatamente l’attenzione del pubblico con un ricordo appassionato del giornalista Andrea Purgatori, “allievo” di Antonio Padellaro, che ne ha tracciato un profilo evidenziando i meriti delle sue inchieste a partire da quella sulla strage di Ustica.

Poi incalzato dalle domande del conduttore Claudio Porchia, e del sindaco Giorgio Giuffra, Antonio Padellaro ha affrontato i temi di grande attualità contenuti nel libro, partendo da una riflessione sull’aumentato astensionismo, registrato alle ultime elezioni politiche e sulle cause della disaffezione alle urne in gran parte degli elettori di sinistra. Al termine dell’incontro, come prevede la formula della rassegna, spazio alle domande del pubblico che ha chiesto all’autore e commentatore televisivo di parlare di Berlusconi, del futuro di Forza Italia, del Pd e della sua segretaria, delle difficoltà del governo Meloni e di Matteo Renzi.

Al termine al libro in collaborazione con l’ONAV e la cantina di SanSteva è stato abbinato come vino, il Moscatello secco di Taggia. Presentato dal titolare della cantina SanSteva, Marco Risso il vino è stato portato in degustazione e apprezzato dal numeroso pubblico, grazie al colore giallo paglierino e al buon ventaglio aromatico, con l’aggiunta di profumi di agrumi e frutta. Fresco e sapido, è ottimo come aperitivo e in abbinamento con prodotti a base di pesce. Il Moscatello di Taggia, un vino antico e nobile, conosciuto come il vino dei Papi. Un abbinamento perfetto con un autore apprezzato proprio per l’esperienza e l’equilibrio nei suoi giudizi, oltre che arrivare da Roma, la città dei Papi.

Ed in molti hanno poi fatto a fila per una dedica ed un seflie con lo scrittore, la rassegna proseguirà fino alla fine del mese di agosto con questo calendario:

Luglio

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio