Pompeiana: appuntamento con una serie di rappresentazioni a cura dell'associazione Liberalia e dell'Amministrazione

Serata di teatro, all'aperto, domani domenica, a Pompeiana. Alle 21.15 in piazza Dante, è programmata una serie di rappresentazioni a cura dell'associazione Liberalia e dell'Amministrazione comunale.



In tutto una decina di pièce teatrali, da Shakespeare (con un frammento molto divertente dalla "La bisbetica domata"), fino ai giorni nostri. Anche con un paio di rappresentazioni scritte (curando pure la regìa) da due autori della nostra provincia: Giorgia Brusco e Pino Riotto che hanno vinto importanti premi. Sul palco sono impegnati Consuelo Benedetti, Graziella Tufo, Marino Longo, Gioacchino Logico e Marco Silvano Corradi. Ingresso gratuito.



"Avevamo fatto - spiega la presidente di Liberalia Maria Maddalena Garibaldi – qualcosa di simile qualche mese fa al chiuso. Era piaciuto molto e abbiamo deciso di portarlo, con l'Amministrazione comunale, in un contesto diverso. In questo modo continuiamo la nostra attività promuovendo la cultura e lo spettacolo attraverso conferenze, presentazioni di libri e anche il teatro". "Invitiamo tutti - così la vicepresidente Flora Martini - a presenziare. La serata propone soprattutto momenti molto divertenti insieme a qualcuno tragico. Verrà ricreata la magìa del teatro dove tutto è finto ma nulla è falso".



Il direttivo di Liberalia è composto dalla presidente Maria Maddalena Garibaldi, la vice Flora Martini, la segretaria Sophie Gauthier, la tesoriera Anna Lisa Grone e i consiglieri Annamaria Acquista, Antonio Damele e Daniele Pastorello.