Amaie Energia: conferimento di immobili da Sanremo e aumento di capitale "Ora possiamo investire"

Il Consiglio Comunale di Sanremo ha deliberato durante l’ultima sessione, l’aumento di capitale di 6 milioni di euro della società di servizi AMAIE Energia.

L’incremento, tramite il conferimento di beni immobili, è avvenuto in base alle quote di partecipazione che il Comune Sanremo si era riservato fin dal 2020 al momento della delibera di aumento di capitale sociale ai fini dell’ingresso nella compagine di Filse SPA e del Comune di Taggia.

Gli immobili conferiti da parte del Comune di Sanremo sono:

- Il 50% di Villa Guardiole, in via Carducci, sede dell’Istituto Regionale di Floricoltura;

- un’area collocata in zona San Pietro a Valle Armea del valore di 200 mila euro, zona che il PUC (Piano Urbanistico Comunale) destina nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti;

- una porzione di 8000 mq del piano terra del Mercato dei Fiori, valore stimato 3 milioni di euro;

- un alloggio in via visitazione, del valore di 200 mila euro;

- un’immobile in Piazza Cassini (attualmente utilizzato da alcune associazioni), il cui valore è stimato in 600 mila euro.

L’AMAIE Energia valuterà l’utilizzo più efficace ed efficiente degli immobili conferiti.



“La delibera comunale – dicono i membri del Cda di Amaie Energia - è l’atto finale di un iter complesso, iniziato nel 2019, proseguito nel 2020 e conclusosi ieri. Negli ultimi anni Amaie Energia ha ampliato la gamma di servizi erogati a favore della comunità ed ha effettuato un ingente investimento per acquisire il tratto della Pista Ciclopedonale del Ponente, che da Arma di Taggia conduce fino al confine con il Comune di Imperia. Pista della quale gestisce anche per il tratto di proprietà del Comune di Sanremo la manutenzione unitamente ai servizi connessi al parco costiero. Il piano strategico societario 2021-2030 aveva evidenziato la necessità di un aumento di capitale della società di 9,5 per consentirne la patrimonializzazione ed, il consolidamento dal punto di vista finanziario. Ciò permetterà di dare seguito agli interventi ed investimenti programmati nei diversi ambiti di competenza, tra cui igiene urbana, mercato dei fiori, nonché consentirà il raggiungimento di importanti obiettivi per la valorizzazione della pista ciclopedonale. Amaie Energia è una società in crescita e sempre più solida, quanto avvenuto consentirà alla società di crescere ulteriormente ed apportare migliorie in tutta la gamma di servizi erogati”.

“Con quest'operazione – spiega il sindaco Alberto Biancheri - l'amministrazione comunale conferma in modo tangibile l'impegno a favore di Amaie Energia, di cui detiene una quota azionaria consistente, e rinnova la fiducia verso il piano strategico della società, ormai divenuta un'importante multiutility nello scacchiere provinciale. E' del tutto evidente che l'aumento del capitale sociale rafforzi Amaie Energia consentendole di affrontare con basi più solide le nuove sfide, in particolare nella gestione del mercato dei fiori e del servizio di igiene urbana in molti Comuni, nonché nell'ulteriore valorizzazione della pista ciclopedonale, straordinaria risorsa per l'economia turistica locale e punto di riferimento per il tempo libero”.

“In questi anni – dichiara l’assessore ai servizi finanziari Massimo Rossano - la società è cresciuta in modo esponenziale fino ad occuparsi anche del settore balneare, ottenendo in concessione numerose spiagge pubbliche (poi affidate in gestione) e prestando molta attenzione pure al settore delle fonti rinnovabili. Il consolidamento patrimoniale, grazie al conferimento di beni immobili deliberato dal Consiglio comunale per un valore di circa 6 milioni di euro, deve essere interpretato nel segno di questo convincente sviluppo progressivo delle potenzialità societarie, con la possibilità di sostenere nuovi progetti legati al territorio. Investimenti mirati soprattutto a migliorare servizi pubblici, a cominciare dalla pulizia di strade e piazze ma anche a ridisegnare l'assetto del mercato dei fiori e rendere ancora più accogliente il Parco costiero”.