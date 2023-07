Ventimiglia: sabato parte “La Franco-Italienne", 1700 km in bici contro il cancro

Dal pomeriggio di domani, sabato 22 luglio, a Ventimiglia, la Croce Rossa fornirà supporto ai partecipanti “La Franco-Italienne 2023 – in bicicletta contro il cancro”, Il locale comitato della CRI collaborerà al progetto dell’Associazione C.A.L.M. (comme à la maison) e del servizio di oncologia del Centre Hospitalier di Châteauroux-Le Blanc.



La manifestazione ha l'obiettivo di raccogliere dei fondi per la lotta contro il cancro. I partecipanti da domenica 23 luglio, seguendo la costa tirrenica per circa 1700 km, in quattordici giorni, chiuderanno il loro percorso ciclistico a Mistretta, comune della Città metropolitana di Messina.

"L’Associazione che ha come fine il miglioramento della qualità di vita dei pazienti oncologici (con l’acquisto di materiali e messa in opera di svariate prestazioni), nonché il sostegno e la promozione di azioni sportive e culturali per la sensibilizzazione alla prevenzione – ha realizzato un percorso ciclistico a tappe scegliendo come punto di partenza proprio la città di confine. - spiegano dalla Croce Rossa - Obiettivi principali della manifestazione sono: informare e sensibilizzare allo screening dei tumori; sottolineare l’importanza dello sport in ambito oncologico; porre in risalto la solidarietà tra Italia e Francia per una buona causa. Nel pomeriggio di domani, l’Associazione C.A.L.M., sarà a Ventimiglia con uno stand informativo presso il belvedere Resentello, per promuovere i suoi progetti nonché aumentare la prevenzione".