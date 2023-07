In vista delle elezioni 2024 l'Udc provinciale nomina il responsabile dei rapporti con gli enti

In vista del 2024, anno strategico in cui si andrà al voto per il rinnovo di moltissime amministrazioni comunali (in ben 28 centri imperiesi), oltreché per le Europee e probabilmente anche per le Provinciali, l’Udc sta definendo i suoi quadri direttivi organizzativi sul territorio.

Dopo aver già nominato alcuni commissari cittadini ora, in accordo con il segretario regionale Umberto Calcagno, il commissario provinciale Anna Maria Panarello li ha affiancati nominando un responsabile per i rapporti con gli enti comunali.

Si tratta di Andrea Rattoballi. “E’ un giovane di ottime capacità relazionali e diplomatiche – dice la Panarello - dinamico ed idoneo senz'altro a questo importante ruolo di raccordo tra le varie realtà politico-amministrative dell'ampio territorio e gli Organi dell'Udc”.