Vallecrosia: rinviata al prossimo anno la tradizionale manifestazione 'Bun Patu', in programma il 30 luglio

Il Consiglio Direttivo della Confcommercio di Vallecrosia ha deliberato di rinviare al prossimo anno la tradizionale manifestazione "Bun Patu", in programma il 30 luglio.

La decisione, già comunicata al Sindaco Armando Biasi tramite lettera, è maturata dalla necessità di rinvigorire e rinnovare l'evento.

"La decisione è stata presa con un certo rammarico per il fatto che 'Bun Patu' abbia rappresentato per decenni un momento importante per tutto il tessuto commerciale. È stata l'occasione di uno scambio virtuoso di smercio, energie e idee per tutto il tessuto cittadino". Così dichiarano i membri del Consiglio Direttivo di Vallecrosia che aggiungono: "Proprio per mantenere alto il livello della manifestazione, è necessario ripensare alle proposte che hanno caratterizzato questi anni e riorganizzarle in una formula innovativa, che tenga conto delle nuove esigenze del settore".