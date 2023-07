Sanremo: vernissage della mostra 'Sinestesie' nella location Liberty del Miramare the Palace

Domenica 23 luglio a partire dalle ore 17.00, presso la prestigiosa location Liberty del Miramare the Palace di Sanremo, aprirà al pubblico la mostra 'Sinestesie', il cui titolo ben rappresenta il fenomeno sensoriale-percettivo in cui determinati stimoli evocano sensazioni di natura differente da quella normalmente sperimentata: è possibile, ad esempio, 'vedere' un suono o 'sentire' un colore.

"'Sinestesie', già in preview durante il Festival della Canzone Italiana, è quindi unione tra musica e arte, tra colore e note" - così il Direttore Artistico Elena Rede introduce la nuova esposizione in cui sarà fruibile il suo imponente Re Nasci ed un inedito.

"L'esposizione si svolgerà alla presenza dell’Ingegner Gian Piero Alpa, con il partenariato di FI.OR.ART, di SMARTART e dell'Associazione Culturale gli Amici delle Sempiterne presieduta da Simona Fontana. Ogni anno le sale del magnifico palazzo Art Nouveau che è il Miramare The Palace ospitano un tributo all'arte contemporanea. Sia il Direttore Alessandro Materazzi che l'Administration Manager Valeria Montaldo collaborano a questo prestigioso evento.

Elena Rede presenta una collettiva importante con un'opera surrealista di Luca Alinari, prezioso gioiello della storia dell'arte italiana che espone con Andy dei Bluvertigo, Marika Laganà, Italo Corrado e Diego Papagna.

Poseidone o Nettuno, Signore delle maree e le nereidi emerse dagli abissi, hanno ispirato l’installazione di Elena Rede, forza atavica che riemerge oltre ogni tempo. Elena ha incontrato l'apprezzamento di molti celebri critici d'arte tra cui Vittorio Sgarbi, Giovanni Faccenda, Philippe Daverio.«Brucio, corrodo, scolpisco, svuoto. Vorrei sprigionare dalla materia l’essenza, la verità… la bellezza che è Spirito.» Una sola frase che l’artista, come un mantra, vive dentro la sua arte in una sorta di tempo-spazio indefinibile.Vari e prestigiosi i riconoscimenti pubblici, a livello internazionale, fin qui ottenuti. Fra le mostre più importanti che l’hanno vista protagonista negli anni, si ricordano quella a Villa Doria Pamphili (Roma), al Museo Stattbad (Berlino), al Carrousel du Louvre (Parigi), ad Art Basel (Miami), al Padiglione Italia dell’Expo (Milano), al Sanat Fuari (Istanbul), al Grimaldi Forum (Principato di Monaco), alla Biennale di Venezia, a Palazzo Verbania al confine italo-svizzero sul Lago Maggiore.

Luca Alinari ci conduce per mano in una dimensione parallela e onirica che ci riporta all'Art Déco di Tamara de Lempicka, con un’opera che conduce in luoghi «di fatto dimoranti in un altrove immaginifico», come suggerisce Giovanni Faccenda.

Il ventaglio di tinte esalta anche la Pop Art di Andy di Bluvertigo: impera tra le opere un omaggio alla Haute Couture di Yves Saint Laurent. Le sue cromie delicate e brillanti lo hanno avvicinato al mondo della pubblicità e della moda con collaborazioni importanti come con la Maison Coveri.

Le tinte dei pianeti Nettuno e Giove pervadono le opere di Italo Corrado e vibrano della genialità musicale estrosa e intrisa di misticismo magico. La creatività di un artista che ha esposto in sedi prestigiose ricarica il fruitore con le sue nuances preziose. Italo Corrado, per il terzo anno al Miramare, ha frequentato l'Accademia delle belle arti di Brera a Milano, è Vice Direttore del Festival dei Laghi Lombardi ed ha esposto in sedi importanti tra cui la Fondazione Prada di Milano.

In questo tourbillon di luci e di colori si inserisce anche Marika Laganà con le sue resine delicate e fulgide. L'artista inizia a dipingere fin da piccola nello storico Atelier di famiglia, sito in Milano presso il Vicolo dei Lavandai, monumento storico riconosciuto per la particolare location sul Naviglio Grande. Marika era già presente lo scorso anno al Miramare.

Fotografo con oltre 10 anni di esperienza, Diego Papagna è un visual artist, e si occupa prevalentemente di fotografia, dello styling che della progettazione dei set. Il settore food lo hanno portato a vincere diversi importanti premi internazionali.

Ingresso libero per visitare le opere esposte nei saloni dell’albergo ed il Re Nasci di Elena Rede.

Aperitivo dalle 19.30 con dj set di Andy dei Bluvertigo in una location spettacolare. E’ gradita la prenotazione.

Per chi desidera godersi l’intera giornata al Miramare è possibile usufruire della giornata in piscina con visita guidata delle opere e lo spettacolo di Andy. Prenotazione obbligatoria".



Per informazioni e prenotazioni telefonare al 0184 667601 oppure scrivere una email a info@miramarepalacesanremo.it