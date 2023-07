Sanremo: ieri al Royal il classico appuntamento con il 'Summer Cocktail Party'

Si è svolto ieri, al Royal Hotel Sanremo, il sempre attesissimo evento settimanale ‘Royal Summer Cocktail Party’. Tenuto ogni mercoledì sera, questo evento esclusivo promette di affascinare gli ospiti con i suoi squisiti aperitivi uniti ai deliziosi sapori della cucina ligure, il tutto accompagnato da una vista mozzafiato sul mare dalla meravigliosa terrazza panoramica dell’hotel.

Ad impreziosire la brillante serata è stata la presenza di sponsor di altissimo livello, quali: Diadema S.P.A., importatore e distributore unico per l'Italia di Habanos, il quale è stato lieto di presentare a tutti i convenuti i nuovi progetti Habanos Lounge e Habanos Terrace, che Habanos S.A. sta attuando in tutto il mondo. Questi due concetti mirano a identificare e promuovere location di prestigio, sia al chiuso che all’aperto, dove gli amanti dei sigari possono degustare i rinomati sigari Habanos abbinati a distillati o drink di alta qualità.

Proprio il prestigioso Royal Hotel Sanremo, una delle poche strutture in Italia con licenza tabacchi, è entrato a far parte del programma “Habanos Lounge”, grazie alla sua splendida sala fumatori, dotata di vetrina umidificata, che si affaccia sul meraviglioso parco subtropicale dell’hotel.

Stefano Minoia, Responsabile Commerciale di Diadema S.P.A., importatore e distributore unico per l'Italia di Habanos, ha consegnato una targa commemorativa all’Ing. Edoardo Varese, Presidente e Amm.re Delegato dell’albergo, durante l’evento.

Tenuta di Caseo è una tenuta della Famiglia Tommasi nell’Oltrepò Pavese, patria del Pinot nero e del Metodo Classico. La Famiglia Tommasi si dedica alla produzione vinicola da più di cento anni ed è considerata una delle più importanti famiglie del vino italiano. Le radici sono in Valpolicella Classica (Verona) e oggi conta circa 800 ettari di proprietà suddivisi in otto tenute in tutta Italia. La Tenuta di Caseo si estende su oltre 90 ettari ed i vigneti sono posti sulle colline più elevate del territorio: a 410, 470 e 530 metri sopra il livello del mare, per creare ottimi Spumanti Metodo Classico: 470 Pinot Nero e 530 Pinot Nero Rosé, i quali sono stati presentati e offerti a tutti gli invitati della serata.

Consorzio Salsiccia di Bra, rappresentato dalla giornalista e divulgatrice agroalimentare Renata Cantamessa, nome d’arte Fata Zucchina, la quale rappresenta l’Agricoltura Made in Italy, per divulgare nuovi modelli di integrazione e consumo nella relazione tra persone e territorio.

La salsiccia di Bra, espressione genuina della tradizione, 'incarna' un Regio Decreto che l'ha resa unica in Italia: quello legato allo Statuto Albertino che autorizzava i macellai di Bra a utilizzare carne bovina magra nella preparazione della salsiccia fresca, vanto che ancora oggi la contraddistingue per la piacevolezza al palato nel suo consumo a crudo, e ne esprime il grande appeal internazionale.