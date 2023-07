San Lorenzo al Mare: due giorni di festa in occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena.

Due giorni di feste animeranno il paese di San Lorenzo al mare in occasione della festa patronale di Santa Maria Maddalena.

Spiega l’Assessore alle manifestazioni Enzo Mazzarese: “A farla da padrone c’è l’attesissimo ritorno dei fuochi d’artificio sul mare che daranno vita nella a notte del 22 luglio a tutta la zona mare, ma andiamo con ordine

Venerdì 21 luglio la Prodeo, in collaborazione con Polisportiva Valle Del San Lorenzo e CIV Giardino di Magdala, organizzerà nel campetto feste in Via Roma la tradizionale Sagra paesana che come piatti principali offrirà arrosticini abruzzesi e carne alla brace, ravioli alla ligure, con servizio bar accompagnati dalla musica della uno band.

Sabato 22 sarà di nuovo festa paesana gastronomia e musica con la musica di dj Luca Gennaro e gli attesissimi Fuochi d’artificio di Santa Maria Maddalena, Emozioni Riflesse su un Mare di Luci ed un cielo incendiato. La Prodeo ut Regio in collaborazione con il Comune, la Polisportiva Valle del San Lorenzo e il Civ Giardino di Magdala con l’importantissimo contributo dei commercianti riporterà lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d' artificio, spettacolo incantevole visto che queste lamine di fuoco saranno sospese tra mare e cielo, il tutto ammirabile dalla passeggiata lungomare più bella del ponente vero e proprio fiore all' occhiello di San Lorenzo al mare.

In precedenza nella chiesa di Santa Maria Maddalena alle 20.45 sarà celebrata la Santissima Funzione seguita dalla tradizionale Processione che attraverserà il centro storico del paese accompagnata dalla banda Musicale ‘Città di Ventimiglia’.

Il modo migliore per fare una cosa è farla (Amelia Earhart). Si ringraziano tutte le varie anime del paese che seppur diverse hanno saputo unirsi e collaborare per mettere in piedi questi eventi, mosse da un unico grande sentimento l’amore per il proprio paese, un grazie di cuore va all’Amministrazione Comunale, ai Commercianti, alle Associazioni, ai Dipendenti del Comune... grazie a tutti!!”.