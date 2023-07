Imperia: successo per l’incontro di ieri sera a 'L’Approdo' per l’incontro dedicato alla floricoltura del Ponente ligure

Grande successo di partecipazione e suscitato grande interesse l’incontro dedicato alla floricoltura nel Ponente ligure, ospitato ieri sera da 'L’Approdo', sul molo lungo di Oneglia, nell’ambito del progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio.

Il progetto è organizzato dal Flag/Gac 'Il Mare delle Alpi' e promosso dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio, allo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

L’appuntamento di ieri, intitolato 'Fiori a Ponente', ha proposto al pubblico un interessante excursus sulla storia della floricoltura nel Ponente ligure, dibattito organizzato da Federfiori-Confcommercio, che ha visto tra i relatori: il Presidente provinciale Federfiori-Confcommercio Silvio Bregliano, Fiorenzo Gimelli (Regione Liguria – Florovivaismo), Ornella Arimondo (CREA – Istituto Sperimentale), Gianni Benza (Azienda Biancheri), Mariangela Cattaneo (Presidente Provinciale Cia, Confederazione Italiana Agricoltori), Alessandro Lanteri (Segretario Distretto Floricolo del Ponente Ligure) e Franco Barbagelata (Direttore Mercato Fiori di Sanremo). L’iniziativa ha visto la partecipazione del Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi.

I relatori hanno analizzato con precisione i diversi aspetti del comparto floricolo del Ponente ligure, evidenziando i molteplici soggetti che lo compongono e dando modo al pubblico di comprendere meglio un sistema complesso e articolato, che vede operare produttori, ibridatori, strutture di studio e di ricerca, fino ad arrivare al Mercato dei Fiori.

Una serie di interventi e un dibattito caratterizzati da altissima qualità, dai quali è emersa anche l’esigenza del settore di avere dati sulla consistenza del comparto che siano il più possibile aggiornati, così come la necessità di puntare a un riciclo dell’acqua e all’ottenimento di certificazioni per i prodotti e indicazioni sulla loro tracciabilità. In chiusura dell’evento, è intervenuto il Presidente della Camera di commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, che, stimolato dal dibattito, ha dato disponibilità da parte dell’Ente camerale ad aprire un tavolo di confronto.

Sottolinea il Presidente provinciale di Federfiori-Confcommercio, Silvio Bregliano: “L’incontro di ieri è stato indubbiamente molto positivo, sia per una partecipazione qualificata, che per l’interesse mostrato dal pubblico. La presenza del Presidente della Camera di commercio Enrico Lupi ci ha anche permesso di gettare le basi per la realizzazione di un censimento aggiornato sulla consistenza attuale del nostro comparto floricolo, che potrà essere particolarmente importante anche per la nostra presentazione sui mercati esteri. Abbiamo registrato con grande piacere la soddisfazione di tutti i partecipanti e questo ci fa dire che iniziative simili andranno percorse anche nel prossimo futuro”.