Imperia: continua il festival organistico della città 'Serate organistiche Leonardiane'

Giovedì 20 Luglio 2023 alle ore 21 si svolgerà alla Concattedrale di Imperia il quarto concerto delle 'Serate organistiche Leonardiane' il festival organistico della città di Imperia giunto alla sua XIII edizione.

"L’organista della serata - si spiega nel comunicato - sarà il M° Giorgio Revelli, organista, direttore del coro e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale, che presenterà un programma che spazierà dal barocco tedesco di Bach e Buxtheude a quello francese di Guilain, passano per le sontuose sonorità di Reger per concludersi con composizioni fiamminghe di fine ottocento di Zwart; un programma molto tecnico ma anche capace di strizzare l’occhio al pubblico con alcune pagine per organo di Bizet.

Reduce da recenti importanti successi in Inghilterra, Scozia e Germania, Revelli ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio ed ha conseguito il DE di professore d’organo presso l’I.S.D.A.T. di Toulouse (Francia).

E’ direttore artistico di due importanti eventi musicali internazionali: il Festival internazionale “Serate organistiche leonardiane” del Duomo di Imperia Porto Maurizio e del festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in concerto in Europa, negli U.S.A., in America del Sud ed in Canada e nel maggio 2022 si è esibito in concerto presso la Cappella del Queen’s College ed alla St. Mary the Virgin storici luoghi dell’università di Oxford. Nell’agosto 2019 è stato invitato dal Musée des Beaux Arts (Mahn) di Neuchatel in Svizzera a tenere un concerto sul famoso clavicembalo Rukers 1632 appartenuto alla regina Maria Antonietta.

Gli appuntamenti del festival vedranno protagonisti: giovedì 13 Luglio 2023 alle ore 21 al Duomo di S. Maurizio di Imperia, l’organista francese Vincent Fouré.

Seguiranno nell’ordine il giorno giovedì 27 Luglio 2023 alle ore 21 al Duomo di San Maurizio il concerto dell’organista tedesco Franz Hauk ed infine giovedì 3 agosto 2023 alle ore 21 sempre nel Duomo di S. Maurizio ad Imperia il concerto dell’organista polacco Waldemar Krawiec.

Il festival organistico della città di Imperia unisce Porto Maurizio ed Oneglia in un unico percorso musicale considerati i pregevoli strumenti conservati nel Duomo di San Maurizio che nella Basilica di San Giovanni.

La stagione organistica che dal 2018 fa parte di E20, stagione culturale del Duomo di Imperia, vede la preziosa collaborazione del parroco del Duomo Monsignor Lucio Fabbris, senza dimenticare il grande appoggio degli anni precedenti del Rev. Don Ivo Raimondo, del Rev. Don Gustavo Del Santo, e da Don Alessandro Ferrua Parroco di San Giovanni".

L’ingresso è libero ed i concerti verranno trasmessi in streaming su facebook in parte o integralmente.