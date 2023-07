Al via l'Agosto Medievale a Ventimiglia, il centro storico torna nell'epoca di Renata Savoia Lascaris (Foto e video)

A Ventimiglia Alta torna l'Agosto Medievale. Animazioni, costumi, taverne, abiti e giochi a tema porteranno indietro nel tempo residenti e turisti: il tema dell'edizione 2023 è l'epoca di Renata Savoia Lascaris (1534-1587). “E' una manifestazione che ha sempre avuto un grande successo e sono orgoglioso di annunciare che ci sarà anche quest'anno. Riesce a motivare i commercianti ad essere i protagonisti di una manifestazione comunale, inoltre riesce a coinvolgere cittadini, turisti e famiglie“ - ha dichiarato il sindaco Flavio Di Muro durante la presentazione dell’evento avvenuta questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune - "Siamo sicuri che sarà una manifestazione piacevole per tutti e speriamo che aumenterà il flusso turistico in città. Vogliamo fare investimenti nel centro storico, ci stiamo già attivando su nuove progettualità in materia di parcheggi e pulizia. Per la prossima edizione dell'Agosto Medievale l'Amministrazione vuole investire maggiormente per migliorare e aumentare nuovi eventi affinché la manifestazione venga sempre più apprezzata".

“Il centro storico cambia, farà un tuffo nel tempo grazie alla sinergia di tutti“ - ha sottolineato il vicesindaco Marco Agosta parlando dell'evento organizzato dall'Ente Agosto Medievale insieme al comune di Ventimiglia. “Saranno aperte le taverne, vi saranno costumi e abiti a tema e verranno organizzate visite guidate ai musei e al centro storico“ - ha aggiunto l’assessore al Turismo, Cultura e Manifestazioni Serena Calcopietro.

"Siamo l'unica associazione che fa un evento che riunisce manifestazioni, cultura e sport" - fa sapere il presidente dell'Ente Agosto Medievale Pierino Fusco - "Vi sono già state delle visite guidate alla scoperta dei luoghi del centro storico con intermezzi di narrazione scenica, lungo il percorso un'attrice ha interpretato diversi ruoli accompagnata da un mandolino. Come nostro primo evento è stato un grande successo. Sicuramente sarà da ripetere. Abbiamo fatto anche un evento legato al Corsaro Nero, durante il quale è stato presentato l'ambito storico del personaggio. Si è trattata di una conferenza di presentazione dell'Agosto Medievale e del Palio Marinaro che si è svolto al Forte dell'Annunziata. La serata è stata allietata con intermezzi musicali ed è stata presentata una lettura estrapolata da una tesi di laurea da 110 lode di una ragazza ventimigliese Sara Piancentini. Il 29 luglio, invece, ci sarà il Raduno della Permissione e vedremo la nostra amministrazione in costume durante il corteo storico. E' la prima volta che escono gli abiti dai notabili. Vi sarà poi l'offerta del cero in cattedrale, la benedizione del palio marinaro, la richiesta al sindaco per allestire il campo de li giochi, per armare i gozzi per la gara dei Sestieri e l'esibizione degli sbandieratori. Il 30 luglio in piazza Colletta vi sarà la Notte de la Contesa con la lettura del bando, la cerimonia di ingresso, la cerimonia di giuramento, l'assegnazione delle corsie e i giochi storici. Abbiamo ripristinato l'Agosto Medievale come era prima del Covid e, come novità, vi saranno le donne che parteciperanno a giochi diversi. Giovedì 3 e venerdì 4 agosto vi saranno le Notti di Mediestate e delle Perseidi. Ambientazioni, la rievocazione, taverne, animazioni e il mercato medievale animeranno il centro storico. Dalle 19 alla taverna 'A vurpaira' si potranno assaggiare i sapori intemeli lungo un percorso di degustazione di piatti tipici locali con spettacoli, animazioni, giocoleria, musica e cantastorie. Verranno aperte taberne a cura de li Osti del centro storico. Vi saranno strumenti di tortura, giochi storici, spettacoli di danze, e il mercato medievale con prodotti artigianali. Sabato 5 agosto verrà organizzata la Notte del Corsaro Nero e delle Corporazioni. Domenica 6 agosto vi sarà la regata dei sestieri a Marina San Giuseppe sul lungomare Cavallotti e a seguire la Notte del Corsaro Nero e delle Botteghe erranti. Lunedì 7 agosto, infine, verrà proposta la Notte del Guiderdone. Ogni anno l'Agosto Medioevale è innovativo perché cambia sempre il tema e il periodo storico. E' interessante perché così i ragazzi si appassionano alla storia, visto che poi fanno da soli ricerche e studi sulla storia locale e ne siamo felici".

Sabato 29 luglio vi sarà il Raduno della Permissione nel centro storico dalle 21 con il corteo storico in via Garibaldi, la benedizione del palio marinaro, l'offerta del cero in cattedrale e lo spettacolo con giochi di bandiera. Domenica 30 luglio, invece, sempre nel centro storico dalle 21, andrà in scena la Notte de la contesa con la cerimonia di ingresso, il giuramento e il Campo de li giochi in piazza Colletta, competizione tra Sestrieri in vari giochi medievali come, per esempio, il tiro alla fune.

Giovedì 3 e venerdì 4 agosto nel centro storico a partire dalle 19 ci saranno le Notti di Mediestate e delle Perseidi. L’evento prevede la rievocazione e ambientazioni in abito storico ad opera dei Sestieri. Taverne, spettacoli, mercato medievale ed animazioni nelle piazzette saranno a tema. Al museo civico archeologico Girolamo Rossi al Forte dell'Annunziata dalle 21 verranno, invece, organizzate visite guidate a tema.

Sabato 5 dalle 19 nel centro storico andrà in scena la Notte del Corsaro Nero e delle corporazioni. Taverne, animazioni nelle piazzette e un mercato medievale animeranno le vie di Ventimiglia Alta. Domenica 6 agosto dalle 18 verrà organizzata la regata dei Sestieri a Marina San Giuseppe sul lungomare Cavallotti. Si tratta di una competizione tra Sestieri cittadini con gozzi liguri sul miglio marino per l’assegnazione del Palio Marinaro. Dalle 19 dello stesso giorno, inoltre, vi sarà la Notte del Corsaro Nero e delle botteghe erranti. Infine, lunedì 7 agosto dalle 19 nel centro storico vi sarà la Notte del guiderdone, che sarà caratterizzata dall'esibizione degli sbandieratori, dal corteo storico, da taverne, animazioni, premiazioni e dal mercato medievale.