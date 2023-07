Sanremo mette mano all’arredo urbano: 500 mila euro per il nuovo look della città

Piazza Colombo, via Matteotti, il Sud Est, la Foce. Sono solo alcune delle zone che verranno toccate nei prossimi mesi dai lavori che l’amministrazione comunale ha messo in programma grazie al finanziamento del fondo strategico regionale del valore di 500 mila euro.

Con la somma in arrivo da Genova e la partecipazione di Palazzo Bellevue al 10%, il Comune potrà mettere mano all’arredo urbano andando a risolvere diverse problematiche e a rifare il look a diversi angoli della città che da tempo necessitano di una riqualificazione.

In piazza Colombo verrà sistemato il nuovo arredo urbano ‘green’ sul solettone, intervento previsto in continuità ai lavori per l’abbattimento della struttura in cemento. Via Matteotti, invece, vedrà la sostituzione dei ‘cubi’ antiterrorismo in cemento con altri blocchi esteticamente più gradevoli, come si vedono ormai da anni in molte città turistiche.

I lavori interesseranno anche le aree giochi, in particolare quella del Sud Est e quella della Foce. A Sud Est, nello specifico, sarà rifatto il tappeto ormai consumato.

Un investimento frutto del rapporto tra l’amministrazione comunale e quella regionale che sta consentendo al Comune di Sanremo di accedere a fondi cruciali per lo sviluppo della città.

“Ringrazio Regione Liguria per il contributo - commenta il sindaco Alberto Biancheri - nelle prossime settimane presenteremo insieme il progetto nella sua interezza”.