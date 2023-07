Sanremo: il Comune assume un operaio professionale e uno specialista socio-assistenziali

Sono stati pubblicati sul sito web del Comune di Sanremo due avvisi di mobilità volontaria (ex art.30 del D.Lgs 165/2001) per la selezione di un operaio professionale da destinarsi al Servizio verde e centri storici (Area degli operatori esperti) e di uno Specialista in attività socio-assistenziali (Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni).

Gli interessati trovano gli avvisi, contenenti i requisiti e le modalità di partecipazione, nella sezione 'Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi attivi'.

Si ricorda che, in osservanza della normativa vigente, le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso il Portale Reclutamento InPA al quale i candidati potranno accedere mediante Spid, CIE (carta di identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) e IDAS (identità digitale). Per entrambe le procedure, la scadenza per la presentazione delle candidature è l'11 agosto.