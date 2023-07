Bordighera: stanziati 200 mila euro per la manutenzione di via Bigarella

In via Bigarella, a Bordighera, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria. L’amministrazione ha infatti stanziato, nella sesta variazione di bilancio 2023/2024/2025, 200 mila euro per la sistemazione della strada nella zona ovest della città.

Il progetto, che era già stato predisposto dalla giunta Ingenito durante lo scorso mandato, comprende il rifacimento del manto stradale, della segnaletica orizzontale e dei marciapiedi. Sono inoltre previsti interventi per limitare le radici affioranti, con la consulenza di un agronomo.

“I lavori in via Bigarella sono necessari per garantire la sicurezza pedonale e veicolare, soprattutto per i mezzi a due ruote - commenta l’amministrazione - nel tempo le radici degli alberi hanno contribuito a dissestare asfalto e copertura dei marciapiedi con dossi ed avvallamenti, rendendo problematica la percorribilità; ripristineremo le condizioni per una corretta fruibilità della strada e per il decoro urbano. Parallelamente investiremo ulteriori 150 mila euro per far proseguire in altre zone della città il piano asfalti già avviato nel mandato precedente”.

Dopo l’approvazione dello stanziamento delle risorse nell’ambito della variazione di bilancio che sarà presentata nel prossimo consiglio comunale, l’Ufficio Tecnico darà il via alla procedura per l’affidamento dei lavori.