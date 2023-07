Forza Italia Giovani, Chiara Giovinazzo nominata coordinatrice cittadina di Ventimiglia

"Sono lieto di poter annunciare quella che sarà la mia squadra alla guida della regione Liguria. In questi giorni, infatti, ho potuto nominare, di concerto con i responsabili regionali e nazionali, chi andrà a comporre quello che viene chiamato 'ufficio di presidenza' e due nuovi responsabili provinciali" - annuncia il coordinatore regionale di Forza Italia Giovani - "Passando, dunque, ai nomi abbiamo i due nuovi coordinatori provinciali, che sono Carola Sciandra per la provincia di Imperia e Francesco Sergiampietri sullo spezzino".

"Domenico Palamara, Luca Lo Bello e Giacomo Raffo sono i 3 nuovi vice coordinatori regionali che avranno la responsabilità di coadiuvarmi nelle scelte" - comunica - "Per quanto, invece, concerne i dipartimenti come responsabile del dipartimento Comunicazione ci sarà Alessandro Palamara; il delegato del Tavolo Esteri sarà Marcello Giacomo Durazzo; il coordinatore regionale di SPL (Studenti per la Libertà) sarà Massimiliano Masini e la responsabile della Formazione sarà Giulia Spataro".