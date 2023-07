Tra dialoghi di autori in musica: la 'Rockstar della fisica' e firmacopie speciali, ad agosto torna 'Parole & Musica alla Rovere'

Ad agosto torna a San Bartolomeo al Mare la rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere, il piccolo salotto dedicato al dialogo tra autori e musica: grazie alla felice combinazione di parole e note il pubblico assiste alla contaminazione di due forme d’arte che si sposano perfettamente nella suggestiva ambientazione del centro storico del paese.



Si comincia mercoledì 2 agosto (Sagrato del Santuario di NS della Rovere, ore 21:30) con Bea Buozzi - finalista Premio Bancarella 2023. La scrittrice “nata sotto il segno della rondine ma stanziale sotto il cielo di Milano” è la storyteller autrice della trilogia dei tacchi (“Matta per Manolo”, “Tutte Choo per terra” e “La vita è una Loubou meravigliosa” editi da Mondadori). A San Bartolomeo al Mare presenta “L’anno delle parole ritrovate” (Morellini Editore) dialogando con Paolo Roversi, scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster. Roversi collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per il cinema e per serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. I suoi romanzi sono tradotti in otto lingue. A Parole & Musica alla Rovere porterà il suo ultimo romanzo “Alla vecchia maniera” edito da Mondadori e si confronterà con Bea Buozzi sulle note di Charlie e Mark, duo acustico dal sound delicato ed emozionante.



Lunedì 7 agosto Parole & Musica alla Rovere ospiterà Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice, conduttrice e divulgatrice scientifica. È definita dal Corriere della Sera, dalla stampa americana e tedesca “la Rockstar della Fisica”. È autrice di dieci libri di divulgazione scientifica sulla meccanica quantistica, la storia della fisica e le grandi scienziate. A Sn Bartolomeo al Mare presenterà “Ogni cosa è collegata” (Mondadori), la vera, incredibile storia di Pauli (considerato tra i padri fondatori della meccanica quantistica, premio Nobel per la fisica nel 1945) e Jung (ritenuto, insieme a Freud, uno dei padri fondatori della psicologia moderna), della fisica quantistica e della sincronicità, della mente e dell’amore, e di come tutto sia straordinariamente legato insieme. Il duo acustico Mercenari rock accompagnerà le sue parole guidato dal fascino della fisica e della psicologia.



La terza serata di Parole & Musica alla Rovere ospiterà Cinzia Leone, giornalista, scrittrice, illustratrice e autrice di graphic novel, che collabora con il “Corriere della Sera” e “Il Foglio”. Il romanzo "Ti rubo la vita" (Mondadori) le ha fatto vincere il premio Rapallo per la Donna Scrittrice 2019. L’autrice - che vive, scrive e disegna a Roma - presenta "Vieni tu giorno nella notte" (Mondadori), accompagnata dalla musica pop e rock suonata in chiave acustica da Maikol Arcarisi duo. Cinzia Leone racconta la storia di un giovane morto nella strage provocata da un kamikaze che si fa esplodere in un locale a Tel Aviv e lo fa attraverso gli occhi e le emozioni della madre del ragazzo, che ne scopre i segreti cercando di ricostruire i suoi ultimi giorni. Al termine della presentazione, l’autrice farà uno speciale firmacopie comprensivo di piccola illustrazione personalizzata.



Le tre serate saranno condotte da Damiana Biga, giornalista, blogger, esperta in comunicazione e social media, che ospiterà gli autori e i musicisti nel salotto di Piazza Rovere. Al termine delle presentazioni sarà possibile acquistare i libri grazie al supporto della Libreria Mondadori di Imperia. L’ingresso è libero. Per info Ufficio IAT +39 0183 417 065.



La rassegna letteraria Parole & Musica alla Rovere è organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare in collaborazione con il Centro Sociale Incontro e la libreria Mondadori di Imperia.



