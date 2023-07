Sanremo: ‘Tra Demonio e Santità’, un concerto dell’Orchestra Sinfonica con Alberto Fortis

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara per una serata di grande musica con un cantautore che ha fatto la storia della musica leggera in Italia, un artista e performer sempre pronto a sorprendere: Alberto Fortis.

Un appuntamento da non perdere quello di giovedì 20 luglio alle 21.30 all’Auditorium Franco Alfano che partirà con un brano - Tra Demonio e Santità - che raramente l’artista propone nei suoi concerti. Si tratta di una suite che dà il nome al suo secondo album pubblicato nel 1980 considerato un disco unico nel panorama cantautorale. Il brano è diviso in tre parti con elementi che si rifanno al rock progressivo americano e al pop rock. Una composizione alla quale l’artista è legatissimo come ha raccontato qualche anno fa a “Storie di Musica” di Alberto Salerno: “È stata la primissima cosa che ho scritto. Era prima della maturità, avevo 17 anni e mezzo… Ho approcciato il pianoforte senza studiarlo, passando dalla batteria… e di getto è venuta questa composizione”.

Il concerto, diretto dal M° Mario Menicagli, proseguirà con i successi che hanno caratterizzato la carriera del cantautore piemontese fra il 1978 e gli anni Ottanta. Testi e musica superlativi: “La Pazienza”, “Il Duomo Di Notte”, “Fragole INFinite”, “Con te”, “L’Amicizia”, “Milano e Vincenzo”, “Venezia“, “Settembre”. Una serata che ripercorre le tappe di una carriera unica, quella di un artista che ha sempre guardato avanti. Non mancherà il singolo “Mambo Tango Cha Cha Cha” lanciato qualche settimana fa e alcune “sorprese” pensate per il pubblico di Sanremo.

Programma, promo e biglietti su: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/tra-demonio-e-santita-con-alberto-fortis/