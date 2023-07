Vallecrosia: bimbo di due anni azzannato al volto da un pitbull, operato al 'Gaslini'

Un bimbo di due anni è rimasto gravemente ferito al volto dopo essere stato azzannato da un pitbull questo pomeriggio a Vallecrosia in via Cristoforo Colombo.



Il piccolo ha riportato gravi ferite e per lui è stato necessario il trasferimento in elicottero al 'Gaslini' di Genova dove è arrivato in codice rosso.

Le condizioni del bimbo sono serie, anche se è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Ha riportato serie lesioni al naso, a un occhio, alla fronte e vicino alla carotide.

Una volta arrivato al 'Gaslini' è stato subito portato in sala operatoria per essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita.

Oltre al personale della Croce Azzurra di Vallecrosia e dell'automedica, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per la ricostruzione dell'accaduto.

I fatti sono avvenuti all'interno di una palazzina nella zona del solettone. Pare che il bimbo sia stato aggredito dal cane quando la mamma è entrata all'interno dell'appartamento. I vicini hanno sentito le urla e si sono precipitati fuori.

Il pitbull, chiuso sul terrazzo durante l'intervento dei soccorritori, è stato poi preso in custodia dall'ambulanza veterinaria di Asl 1.