Sanremo: furgone perde ruota in via Martiri, traffico in tilt nell'area del Mercato

A Sanremo un furgone ha perso una ruota mentre proseguiva in via Martiri. Nessuna persona è rimasta ferita ma il mezzo è rimasto è bloccato in mezzo alla strada, in prossimità della galleria.



Sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale di Sanremo che si trovavano in servizio presso il mercato. Il traffico già congestionato è stato parzialmente bloccato in attesa dell'arrivo del carro attrezzi.



AGGIORNAMENTO ORE 11 - Gli agenti hanno cercato di smaltire le lunghe code di mezzi. Dopo circa due ore la ruota è stata rimessa nella sede ed il furgone è potuto ripartire.