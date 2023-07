Ventimiglia: il Palio Marinaro e il Corsaro Nero al centro di un incontro al Forte dell'Annunziata

Con la presentazione del Palio Marinaro l’Ente Agosto Medievale ha dato il via all’evento più suggestivo dell’estate di Ventimiglia. Presso il Forte dell’Annunziata, all’interno del MAR, si è svolto l'incontro dal titolo "Il Palio Marinaro della disfida - Il Corsaro Nero Signore di Ventimiglia …un abito da scoprire".



Numerose le autorità presenti: il vice sindaco Marco Agosta, l'assessore a turismo Serena Calcopietro, il consigliere Franca Bonadonna. Oltre a loro non mancavano anche i rappresentanti dei Sestieri e cittadini. Presente anche il Palio Marinaro (carbaso) un dipinto su tela, realizzato dall’artista contemporanea francese Cony Shesson, che verrà assegnato al vincitore della regata in programma il prossimo 6 agosto.



"Si è richiamato agli eventi legati l’agosto medievale al Corsaro Nero che l’ha visto protagonista di due edizioni nel 1998 con il tema “Il Corsaro Nero tra storia e realtà” e nel 2005 con “Ventimiglia e il Corsaro Nero” successivamente è stato mostrato l’abito che andrà ad incrementare la già ricca esposizione di abiti storici, che si trovano all’interno del Centro Culturale Sala delle Volte" - ha ricordato Piero Fusco, Presidente dell’Ente,La serata è stata allietata da alcuni intermezzi musicali del Coro polifonico Città di Ventimiglia e con diversi interventi tematici legati al Corsaro. A ideale conclusione gli intervenuti all’evento hanno potuto gustare l’ottimo e variegato rinfresco, allestito sulla suggestiva terrazza del Forte, preparato da Antichi Sapori da Marì.