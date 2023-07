Morte di Amilcare Ballestrieri, cordoglio da XRallyTeamSanremo "Perdiamo campione e amico"

Il direttivo, i soci e tutti gli amici della XRallyTeamSanremo hanno espresso cordoglio per la morte di Amilcare Ballestrieri.



"Ci stringiamo alla famiglia di Amilcare. Oggi Sanremo e tutti noi amici e sportivi perdiamo un campione e una grande persona. Perdiamo un grande amico. Il tuo libro che ci regalasti è un ricordo che rimarrà per sempre, perché un amico non si scorda mai. Ciao Amilcare".