Ventimiglia: 'Albintimilium Theatrum Fest', mercoledì 'Il grande racconto del labirinto'

La terza edizione dell’Albintimilium Theatrum fEst prosegue a Ventimiglia, tra le vestigia dell’antichità romana conservate nell’Area Archeologica di Nervia, con due appuntamenti in programma mercoledì.

Il festival ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure e per STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, realizzato con il contributo del Comune di Ventimiglia in collaborazione con l’Area Archeologica di Nervia, alle 19 nell’Antiquarium del Museo (corso Genova 134) propone al pubblico un’immersione nella cultura antica con la seconda lezione “Il Greco in tasca live” di Stella Tramontana, che al suo esordio è stata accolta con interesse da allievi di ogni età e con ogni formazione perché gli appuntamenti sono adatti a tutti. Alla prima lezione ogni posto disponibile è stato velocemente prenotato per studiare greco con una giovane professoressa piena di energia ed entusiasmo. Un divertimento in grammatica per riconoscere che tutti noi, senza saperlo, il greco lo parliamo tutti i giorni.

Alle 21 al Teatro Romano (corso Genova 134) va in scena lo spettacolo “Il grande racconto del labirinto” con Arianna Scommegna e Alessio Zirulia, una nuova produzione di Teatro Pubblico Ligure con l’ideazione e la regia di Sergio Maifredi. Testi antichi e moderni saranno strumento per dar voce - o meglio, restituirla - a personaggi leggendari, uomini e donne appartenenti a un’epoca remota. Arianna, Europa, Pasifae, il feroce Minotauro, e poi Teseo e Fedra, racconteranno in prima persona la propria versione dei fatti narrati attraverso la drammaturgia di Giorgio Ieranò, ordinario di Letteratura greca all’Università di Trento dalla metà degli anni Novanta e assiduo collaboratore di Teatro Pubblico Ligure.

I diversi caratteri e gli straordinari destini dei personaggi sono espressi non solo dalle parole ma dalla musica originale eseguita dal vivo da Edmondo Romano. Il labirinto è il luogo più enigmatico del mondo, spazio di morte ma anche cammino di iniziazione, misterioso percorso nei segreti della vita e del cosmo. Gli spettatori saranno guidati in un vero e proprio viaggio attraverso la storia del labirinto. Un viaggio ricchissimo anche di immagini, poiché l’arte di ogni epoca ha voluto narrare queste storie, lasciandoci in eredità un patrimonio di preziose testimonianze iconografiche.