San Bartolomeo: aspettando il Rovere, emozionante serata in ricordo di Rita Romani Arimondo

Emozionante serata “Aspettando il Rovere-Concerto in ricordo di Rita Romani Arimondo”, ieri sera a San Bartolomeo al Mare. Nel ricordo della fondatrice e per decenni animatrice e sostenitrice del Rovere d’Oro, il Direttore artistico Christian Lavernier ha presentato un interessantissimo spettacolo, "Quantum One", un viaggio attraverso l'Universo, con Andrea Vettoretti (chitarra) e Riviera Lazeri (Violoncello), una sorta di poesia recitata all’unisono da voce, suoni e musica.

Vettoretti ha introdotto ogni brano facendo riferimento all’aspetto del cosmo che lo ha ispirato, raccontando i suoni e le emozioni che lo hanno portato alla scrittura. La Lazeri lo ha seguito con trasporto accompagnandolo in un’esecuzione impeccabile. Durante la serata Vettoretti ha ricordato con emozione la sua partecipazione al premio Rovere d’Oro e la sua vittoria.

Da domani, come da programma, cominciano le audizioni (Concorso Giovani Talenti, Pianoforte) e - alla sera - gli spettacoli sul Sagrato, con l'esibizione di Claudio Mansutti, clarinetto, e Federica Repini, pianoforte, cui molto probabilmente si agiungeranno alcuni degli allievi in Concorso.

Il 34mo Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale “Giovani Talenti” e “Premio Rovere d’Oro 2023" (Direttore Artistico Christian Lavernier) si svolge a San Bartolomeo al Mare dal 18 al 23 luglio.