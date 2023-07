Riva Ligure (IM): Antonio Padellaro protagonista del terzo incontro di “Sale in Zucca”.

Dopo il grande successo dei primi due incontri con Matteo Bassetti e Barbara Ronchi della Rocca, la rassegna propone un terzo appuntamento di grande interesse con un giornalista famoso ed apprezzato per il suo equilibrio e grande coerenza, Antonio Padellaro.

Venerdì 21 luglio alle ore 21.15 con ingresso libero, a Riva Ligure in piazza Matteotti, introdotto dal giornalista Claudio Porchia presenterà il suo ultimo libro. Un pamphlet che è una confessione allargata con una certa dose di contaminazione di generi dentro una notevole confusione. Lo stesso trambusto interiore che ci agita in parecchi. Ci siamo davvero chiesti chi fossero i 22.840.317,5 cittadini italiani (il 44,90%) che alle Politiche del 25 settembre 2022 non sono andati a votare? E perché lo hanno fatto? Trattandosi di circa metà della popolazione italiana adulta questa Confessione di un ex elettore cerca di cucire le più diffuse pulsioni – razionali, irrazionali, rabbiose, beffarde, ingenue – di tale monumento al non voto. Per esempio, lo sgomento di chi dopo aver votato per una vita a sinistra un brutto giorno si risveglia fan di Giorgia Meloni. Quanto all’autore si riconosce in quel cittadino tormentato, diviso, dimezzato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. Soprattutto, in seguito al suicidio-catastrofe del centrosinistra che ha spianato la strada al governo Meloni.

La rassegna proseguirà fino alla fine del mese di agosto con questo calendario:

Luglio

· 27 giovedì Bruno Gambarotta “Fuori programma”

Agosto

· 3 giovedì Maurizio Pescari “L’olio e gli altri ingredienti della nostra vita” Alessandro Carassale “Mercanti d'olio” con Franco Roi

· 10 giovedì Laura Calosso “Grand Hotel Bordighera” e Paola Forneris “La presenza degli Inglesi a Sanremo”

· 17 giovedì Federico Marchi “Volevo fare l’arbitro” con giornalista Marco Corradi e l’attrice Graziella Tufo

· 24 giovedì Alberto Patrucco “AbBRASSENS”

· 28 lunedì serata Moscatello di Taggia

· 31 giovedì Valerio Massimo Visintin “Dietro le stelle” con attrice Cristina Sarti.

Tutti gli appuntamenti si svolgono alle ore 21.15 in piazza Matteotti con ingresso libero.

'Sale in Zucca' è promossa dal Comune di Riva Ligure con il sostegno di Marina degli Aregai Resosrt, Cantine San Steva ed il contributo di Banca Caraglio