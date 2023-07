Passaggi illustri a Bordighera, spettacoli teatrali itineranti dal mare al centro storico (Foto e video)

Spettacoli teatrali itineranti animeranno l’estate 2023 di Bordighera. A luglio e ad agosto la compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci porterà in scena “Passaggi illustri. Magiargè e altre Storie dal Mare” il 22, il 23, il 29 e il 30 luglio e il 5 e 6 agosto.

Lo spettacolo itinerante rientra all’interno del calendario delle manifestazioni estive proposto dal comune di Bordighera. “Dopo il successo delle tre precedenti edizioni di 'Passaggi Illustri', presenteremo un nuovo e avvincente spettacolo teatrale itinerante dal titolo Magiargè e altre Storie dal Mare, in replica per sei date. Un originale e suggestivo spettacolo teatrale itinerante nel cuore di Bordighera, dal mare al suo antico borgo, alla scoperta della leggenda della bella principessa-schiava Magiargè e di altre storie dal mare” - spiega Silvia Villa, attrice e regista - “Originali personaggi in costume guideranno il pubblico in un avvincente viaggio tra testimonianze di pescatori, pirati, santi protettori e uomini e donne che hanno reso Bordighera una città unica per patrimonio culturale e bellezze naturali”.

Saliranno sul palco itinerante, che seguirà un percorso preciso, Antonella Lercari, Marco Quacchia, Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Lucrezia Scalzotto, Fabio Sciacca e Silvia Villa. Drammaturgia e regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa. “Passeggiate teatrali segue un percorso agevole e principalmente in ombra: dalla chiesetta di Sant’Ampelio si andrà nella pineta, poi al Marabutto, alla fontana di Magiargè, alla Società Mutuo Soccorso fra Pescatori e a Porta Sottana nel centro storico. Al termine dell’evento chi lo vorrà, potrà fare anche una visita guidata alla Società Mutuo Soccorso fra Pescatori” - fa sapere Villa - “Si potrà vedere lo spettacolo itinerante, che durerà circa un’ora e mezza, dalle 18.30 e dalle 19.30”.

“Ringraziamo il comune di Bordighera per il sostegno al progetto e i suoi abitanti per l’accoglienza, Fulvio Debenedetti per i suoi racconti e la gentile apertura della Società Mutuo Soccorso fra Pescatori, Anna Loredana Cassina della società immobiliare Ares per la concessione dello spazio, Simona e Silvia Alborno per la preziosa collaborazione e Dorina Gai per i costumi” - conclude Villa - “La biglietteria e la partenza saranno presso la chiesetta di Sant’Ampelio a Bordighera. Il biglietto costa 12 euro. È ridotto a 10 euro sino ai 18 anni, mentre è gratuito sotto i 7 anni. La prenotazione è obbligatoria ai numeri di telefono 3477851494 o 3475446651 oppure online su oooh.events. Per maggiori informazioni contattare il Teatro delle Dieci al 3475446651, mandare email a teatroxmonet@gmail.com o sulla pagina Facebook teatroxmonet oppure si può contattare l’Iat di Bordighera allo 0184262882 o via email a iat@bordighera.it“.