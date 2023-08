"Passaggi illustri. Magiargè e altre Storie dal Mare", spettacolo teatrale itinerante a Bordighera (Foto e video)

“Passaggi illustri. Magiargè e altre Storie dal Mare” hanno incantato, stupito, divertito ed emozionato gli spettatori negli ultimi due fine settimana di luglio. Lo spettacolo itinerante, portato in scena dalla compagnia Teatro X Monet/Teatro delle Dieci, conduce il pubblico dalla chiesetta di Sant'Ampelio al centro storico di Bordighera, alla scoperta della leggenda della bella principessa-schiava Magiargè e di altre storie dal mare.

Originali personaggi in costume guidano, infatti, il pubblico in un avvincente viaggio tra testimonianze di pescatori, pirati, santi protettori, uomini e donne che hanno reso Bordighera una città unica per patrimonio culturale e bellezze naturali.

Questa sera e domani alle 18.30 e alle 19.30 Antonella Lercari, Marco Quacchia, Fulvia Roggero, Erika Rotondaro, Lucrezia Scalzotto, Fabio Sciacca e Silvia Villa torneranno ad esibirsi lungo un percorso predefinito che dal mare, passa per la pineta e si conclude alla Società Mutuo Soccorso fra Pescatori, che per l'occasione si potrà visitare, nella città alta. Drammaturgia e regia di Fulvia Roggero e Silvia Villa.