"Lo stato dell'unione" di Frank Capra è il terzo film del “Cinema sotto le stelle”, organizzato da Pigna Mon Amour e CMC

Conta su un cast prestigiosissimo “Lo stato dell'unione” (1948), terzo film della rassegna “Cinema sotto le stelle”,organizzata a Sanremo da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni. Giovedì 20 luglio (ore 21.15 o qualche minuto in più, aspettando l'imbrunire) sul grande schermo di piazza Santa Brigida un progetto cinematografico a stelle e strisce con attori di prim'ordine come Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Angela Lansbury, Van Johnson e Roger Moore, diretti da Frank Capra.

Il “Cinema sotto le stelle”, dedicato quest'anno al rapporto tra Italo Calvino e il cinema, una passione nata nell'adolescenza proprio nelle sale sanremesi, propone, così, una pellicola firmata da Frank Capra, una delle personalità hollywoodiane che Calvino ammirava, rappresentante dei cosiddetti “registi dei buoni sentimenti dell’epoca di Roosevelt”.

La trama del film. Il proprietario di un potente gruppo editoriale, vecchio e malato, si uccide. La direzione passa alla figlia che si trova a dover condurre la battaglia per sostenere il fiduciario del gruppo, Grant Matthews (Spencer Tracy), alla presidenza degli Stati Uniti. I due sono innamorati, ma Grant deve fare i conti con la moglie (Katharine Hepburn) che è a conoscenza del tradimento del marito. Quando il successo di Grant sembra assicurato, i gruppi avversari, che conoscono per filo e per segno la sua situazione familiare, la sfruttano per destabilizzare la sua candidatura.

Le proiezioni del “Cinema sotto le stelle” sono arricchite dalla relazione “Il cinema è stato tutto un mondo”, excursus approfondito sul legame tra Italo Calvino e il cinema, firmata da Letizia Lodi, storica dell’arte, attuale direttrice del Museo Nazionale di Ravenna. Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2023 della Città dei Fiori.

Successivo film in programma, giovedì 27 luglio, sarà “Tristana” di Luis Buñuel. Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 e a ingresso gratuito per il pubblico.