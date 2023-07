Imperia: proseguono gli incontri gratuiti a ‘L’approdo’, animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari

“L’approdo”, il progetto di animazione dell’Infopoint della pesca e delle produzioni agroalimentari del territorio sul Molo lungo di Oneglia – Imperia prosegue con un calendario di luglio ricco di appuntamenti. L’approdo si propone come polo agroalimentare, del mare e del turismo sostenibile e rigenerativo di riferimento in un progetto del FLAG / GAC “il Mare delle Alpi” promosso dalla Camera di commercio Riviere di Liguria in collaborazione con le Associazioni di categoria del territorio e ha lo scopo di rilanciare la centralità della pesca, dell’agricoltura e delle comunità locali dell’imperiese.

A luglio l’Infopoint osserverà l’orario 10-13 e 17-20 dal lunedì al venerdì, 10-13 il sabato (chiuso la domenica). Tra incontri, degustazioni, show-cooking, presentazioni e laboratori, il calendario estivo racconterà con una varietà di eventi e protagonisti i sapori e la cultura di un territorio unico sospeso tra mare e monti, tra spiagge e orti. Non mancheranno gli eventi dedicati ai più piccoli, con attività specifiche, e nemmeno gli incontri a carattere culturale, tra mostre fotografiche e presentazioni di libri.

Il programma è a cura di: CIA Imperia, CNA Imperia, Coldiretti Imperia, Confartigianato Imperia, Confcommercio Imperia, Confcooperative Imperia, Legacoop Liguria. Tutti gli eventi sono ad accesso libero e gratuito.

Il programma dal 19 al 29 luglio 2023:

Mercoledì 19 luglio ore 11 “La Salagione delle Acciughe”

laboratorio con Luigi Arcella Comandante motobarca INEJA II. A cura di Legacoop Liguria.

Mercoledì 19 ore 18.30 “Fiori a Ponente”

Piccolo excursus sulla storia della floricoltura nel Ponente ligure. A cura di Federfiori-Confcommercio.

Venerdì 21 ore 18 “Pesto al mortaio e degustazione olio” laboratorio.

Scoperta e tradizione del Basilico Genovese DOP e laboratorio pratico di analisi sensoriale oli con focus su Olio Riviera Ligure DOP. A cura di Coldiretti Imperia.

Sabato 22 Luglio ore 11 “Cosa sono i microgreens e le foglie eduli gourmet”

con l’azienda Aurea Growers. A cura di CIA Imperia

Sabato 22 luglio ore 21 “Confessioni di un ex elettore” di Antonio Padellaro

L’autore si riconosce in quel cittadino tormentato, diviso, dimezzato, scisso tra una lunga consuetudine ai seggi e la tentazione di starne lontano. Lo stesso trambusto interiore che ci agita in parecchi. A seguire degustazione di prodotti a base di lavanda “Imperia”. A cura delle aziende di CNA.

Martedì 25 Luglio ore 19 “Mare è benessere Sport, natura sostenibilità”

inaugurazione mostra fotografica di Riccardo Bandiera e intervento di biologo marino. A cura di Confartigianato Imperia.

La mostra fotografica sarà aperta al pubblico fino al 12 Agosto .

Mercoledì 26 luglio ore 11 “La ricetta del pescatore”

Laboratorio con degustazione gratuita con il comandante Salvatore Pinga dell’ittiturismo Pingone – unico ittiturismo della città di Imperia. A cura di Legacoop Liguria

Sabato 29 Luglio ore 10.30 “Quando la terra incontra il mare”

Laboratorio di flower design con i professionisti di Federfiori per conoscere un’altra eccellenza della nostra Provincia, i fiori. A cura di Confcommercio Imperia