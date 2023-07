Imperia: arriva 'It's cool' una open night con Radio 105 che aiuterà i giovani a trovare lavoro (Video)

Inizia oggi a Imperia il tour “IT’S cool”, organizzato da Regione Liguria per promuovere i percorsi formativi degli ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori. Sei serate a ingresso libero, sei “open night” da Imperia alla Spezia, con la musica e il divertimento di radio 105 che racconteranno ai ragazzi, fra un ballo e una canzone, le opportunità offerte da queste specializzazioni post diploma alternative all’Università.

“IT’S cool” nasce con la partenza di 15 nuovi corsi negli ITS Academy liguri: quindici nuove occasioni di formazione altamente specializzata per trasformare i neo diplomati in professionisti richiestissimi dal mercato del lavoro.

La serata è stata presentata dall'Assessore regionale imperiese, Marco Scajola: “Per noi è una soddisfazione perché la provincia sia centrale a livello ligure. Un motivo per incontrare i giovani, diplomati o che si stanno diplomando con la possibilità di fare corsi di formazione biennali, qui ad Imperia e conoscere le possibilità formative che danno una risposta occupazionale eccezionale. Al termine dei corsi la media dei giovani che escono dai corsi e vengono assunti è dell’80% mentre, nella nostra regione, aumenta al 90%. Dalle nostre parti si può diventare un tecnico o un manager di un’azienda agroalimentare, con un margine occupazionale altissimo. Sono corsi gratuiti e dove gli insegnanti sono quegli imprenditori che potranno dare lavoro ai ragazzi. Vogliamo proporre questo appuntamento con una grande festa, che oltre a informare i giovani possa far divertire in questa estate che deve anche essere ‘leggera’ e di svago”.