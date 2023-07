Diano Marina: mercoledì al museo torna con il secondo appuntamento ‘Extra omnes’

Mercoledì alle 21 il Museo Civico del Lucus Bormani, dopo il successo della visita di mercoledì scorso, ha organizzato un secondo appuntamento serale “Alla scoperta di Diano Marina”.

Residenti e turisti saranno accompagnati in una nuova suggestiva visita guidata “in notturna” alla scoperta dei monumenti storici e artistici della “Città degli Aranci”, alcuni dei quali poco noti e con alle spalle una storia ricca di spunti e sfaccettature. Passeggiando lungo le vie del centro sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio nella storia e nei monumenti del Dianese, riscoprendo alcuni luoghi iconici per la comunità dianese: il Palazzo del Parco, “polo culturale” di Diano Marina e sede del Museo e della Biblioteca Civica, la chiesa di N.S. di Lourdes con l’Istituto delle Suore Clarisse della SS. Annunziata, la chiesa di S. Antonio Abate, il Monumento ad Andrea Rossi “Pilota dei Mille”, l’Oratorio della SS. Annunziata, i palazzi del centro storico, in particolare Palazzo Ardoino, Palazzo Maglione, Villa Scarsella.

La visita, della durata di un’ora e mezzo circa, prevede un contributo di € 2,50 a partecipante. È gradita la prenotazione allo 0183.497621 (dalle 9 alle 12) o all’indirizzo mail museodiano@istitutostudiliguri.191.it. Il ritrovo è presso l’atrio del Palazzo del Parco di Diano Marina (Corso Garibaldi 60) alle ore 20.45.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Ufficio Turismo, Sport e Cultura del Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri.