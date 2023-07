Sanremo: piano asfalti, nuovo manto stradale in via Nino Bixio e in via De Amicis

Dopo le polemiche dei giorni scorsi si sono chiusi i lavori per la sistemazione dell’asfalto in via Nino Bixio. L’impresa incaricata ha concluso l’intervento e ora la strada è come nuova. Mancano solo i parcheggi e gli attraversamenti pedonali che saranno realizzati dopo il consueto stop per consentire al nuovo asfalto di sistemarsi. Stessa sorte anche per via De Amicis che ha un nuovo manto stradale.

I lavori sulle due vie rientrano nel piano asfalti del Comune di Sanremo che ha messo mano al portafoglio per sistemare le strade che maggiormente necessitavano di un restyling sia in centro che nelle frazioni.

Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane per mettere mano alle strade che per diverso tempo sono state al centro delle lamentele di automobilisti e residenti.