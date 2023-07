Sanremo: inquinamento acustico, questa volta il colpevole è un semaforo in via Feraldi

Non solo discoteche, dehors e locali che propongono musica vengono additati da chi, giustamente, ha anche diritto di riposare la notte per poter tornare il giorno dopo al proprio lavoro.

Questa volta il ‘colpevole’ è un semaforo che, come da normativa nazionale, emette un suono in occasione del verde per consentire alle persone non vedenti di capire che in quel momento possono transitare sulle strisce. L’impianto in questione è quello che si trova all’incrocio tra via Feraldi, via Palazzo e piazza Eroi Sanremesi, che è sincronizzato con quello di via Matteotti.

Secondo quanto evidenziato dai residenti, infatti, il semaforo emette il suono per non vedenti ad alto volume anche la notte. Molti residenti hanno inviato reclami al Comune ma senza ottenere risposta. Ora chiedono che, almeno nelle ore notturne il cicalino venga eliminato. “L'avviso notturno – ci hanno detto - è completamente inutile e penalizza non solo gli abitanti ma anche i turisti”.