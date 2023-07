Con Alberto Guglielmi Manzoni la fondazione 'L’Uomo e il Pellicano' fa il suo esordio a Villa Nobel

Più nel dettaglio, la fondazione intende promuovere, a livello culturale, le scoperte della scienza e il valore del metodo scientifico, organizzare eventi relativi al clima e alla tutela dell’ambiente, valorizzare il patrimonio storico-artistico e il paesaggio, organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, e diffondere il sentimento della gentilezza come filosofia di vita; a livello solidaristico, intende collaborare, ove possibile, con l’Asl 1 imperiese e con associazioni di volontariato, club service e ordini professionali presenti nel Ponente ligure (ma eventualmente non solo nel Ponente ligure) per aiutare famiglie con disabili gravi a casa, giovani con varie problematiche socio-economiche e disoccupati, organizzando o patrocinando specifici corsi di formazione.

Aggiunge infine Guglielmi Manzoni: “La Fondazione l’Uomo e il Pellicano, che non è un organismo politico-partitico o confessionale, sarà poi lieta di collaborare su determinati e concreti progetti con gli attuali e futuri amministratori locali, di qualsiasi partito o schieramento siano”.

Nato nel 1972 a Sanremo e ivi residente, Alberto Guglielmi Manzoni si è laureato in Filosofia presso l’università di Pisa compiendo studi anche in Germania. Alla laurea è poi seguito un master in Comunicazione d’Impresa a Milano. Dal 2005 lavora presso la Pubblica Amministrazione, svolgendo l’attività di orientatore nel settore dei Centri per l’Impiego. Nel tempo libero si dedica all’attività di studioso, scrittore e conferenziere. Tra i saggi che ha scritto: “La villa di Alfred Nobel a Sanremo tra storia, misteri e personaggi. Notizie dal 1870 al 2018”; “Giovanni Semeria. Da Coldirodi all’Italia: un’inesauribile testimonianza di fede”; “Tedeschi in Riviera. La Sanremo di Federico III tra cure climatiche, mondanità e religiosità solidaristica”; “Albert Schweitzer. L’etica del rispetto per la vita”; “Pace e pericolo atomico. Le lettere tra Albert Schweitzer e Albert Einstein” (con la prefazione di Arrigo Levi). Insieme a Daniela Gandolfi e ad Alessandro Carassale ha curato i volumi “Il viaggio in Riviera. Presenze straniere nel Ponente ligure dal XVI al XX secolo” e “Stranieri nel Ponente ligure. Percorsi e testimonianze tra Ottocento e Novecento”. Nel 2018 la città di Sanremo gli ha conferito, su indicazione della Famija Sanremasca, il Premio San Romolo per la Cultura.