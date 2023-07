Vallecrosia: successo per Lilia De Apollonia ed il suo gruppo di attori per lo spettacolo al parco della Casa Valdese

È stato un bel successo per Lilia De Apollonia ed il suo gruppo di attori e musicisti lo spettacolo al parco della Casa Valdese venerdì sera. Il Circolo Reading e drama - Ventimiglia, fondato da Lilia. ha festeggiato così 13 anni di rappresentazioni. Il titolo dello spettacolo era ‘Uomini e donne, capitolo II’, ed è stato molto seguito ed applaudito da un pubblico di 130 persone. Vallecrosia ė molto amata dal gruppo in particolare il parco valdese, centrale ed affascinante giardino, e qui vi si sono esibiti molte estati all'aperto. Con Lilia e i suoi attori gli spettatori hanno potuto apprezzare i grandi autori a cui si è ispirata la regista ideatrice dell' evento. Dai poeti latini, a Shakespeare, Alexandre Dumas jr, Mark Twain, sino al cabaret e a Benni, e le arie musicali scelte a tema.



Una serata ad entrata libera come sempre per i recital del circolo. Gli attori con la stessa Lilia erano: Roberto Borsi, Marco Corradi, Marino Longo, Manuel Paroletti, le attrici Paola Costamagna, Paola Giolli, Graziella Tufo, le cantanti Alessia Capaccioni ed Enza Manna, i musicisti Carlo Ormea e Giuseppe Venturelli. La compagnia, che vede artisti di varie parti della provincia, ha ringraziato il sostegno del Comune di Vallecrosia e l'ospitalità sempre presente della Casa Valdese. Un quadro dell'artista bordigotto Fabio Berro era l'affascinante sfondo tra ulivi ed altre piante del parco che, vera oasi nel centro cittadino, crea un’atmosfera che ben si presta per una rappresentazione teatrale come questa, colta e ironica, mix di musica, riflessioni e sorrisi intelligenti.