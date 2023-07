Sanremo: una serata a parlare di calcio con la presentazione del libro ‘Volevo fare l’arbitro’ di Federico Marchi

Si è svolta ieri sera, in piazza Borea d’Olmo a Sanremo, la presentazione del libro di Federico Marchi dal titolo: “Volevo fare l’arbitro” (Ed. De Ferrari). Una serata, condotta da Agostino Orsino, in cui si è parlato di calcio e in particolare del mondo degli arbitri, oggetto del libro di Marchi.

Sul palco sono intervenuti anche Adriano Battistotti, che ha ricordato alcune esperienze sportive che ha condiviso con l’autore, ed il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino che ha sottolineato i valori contenuti nel libro. Ad allietare la serata sono stati gli intermezzi musicali del fisarmonicista Roberto Faieta applauditissimo dal pubblico presente in piazza.

Il libro è dedicato al mondo degli arbitri di calcio, al quale l’autore appartiene dal 1994. Il filo conduttore è infatti la sua esperienza personale, iniziata all’età di 17 anni con l’iscrizione al corso arbitri e giunta in Serie A dove ha esordito come osservatore arbitrale nel 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In parallelo anche il suo ruolo dirigenziale che lo ha portato all’attuale incarico di Direttore nazionale della Comunicazione dell’Associazione Italiana Arbitri. Ad impreziosire il testo è la prefazione a cura di Gianluca Rocchi, Designatore degli arbitri di Serie A.

Un viaggio lungo 29 anni tra partite, trasferte, voli aerei, cene consumate in compagnia o da solo a centinaia di chilometri da casa, incontri, amicizie, raduni, sudore, fatica, allenamenti, corsi di qualificazione e formazione, esami, obiettivi, gioie, dolori. Il tutto condito da aneddoti, curiosità e dialoghi con i più grandi arbitri italiani e internazionali, da Collina a Rizzoli, da Rocchi a Orsato, da Farina a Trentalange, da Nicchi a Rosetti, ma anche con l’argentino Nestor Pitana, arbitro della finale del Campionato del Mondo 2018 in Russia.

All’interno del libro sono presenti molte fotografie che ritraggono l’autore in alcuni momenti importanti della sua carriera arbitrale, dai campi di periferia calcati come arbitro al terreno di giuoco di San Siro come osservatore, dalle riunioni tenute a Coverciano e in tantissime Sezioni italiane agli incontri con i CT della Nazionale Marcello Lippi e Roberto Mancini. Il volume, in distribuzione nelle migliori librerie, è già disponibile sulla piattaforma Amazon dove può essere acquistato direttamente ( Volevo fare l'arbitro : Marchi, Federico, Rocchi, Gianluca: Amazon.it: Libri ).

Le prossime presentazioni già fissate in provincia di Imperia sono: Riva Ligure (17 agosto), Bordighera (24 agosto), Dolceacqua (6 settembre). Sono poi in programma altri appuntamenti a Torino, Brescia, Firenze, Milano e Genova.