Fino a stasera botteghe artigiane nel centro di Arma di Taggia

Oggi le vie del centro di Arma di Taggia saranno sede dell’evento “Botteghe artigiane – L’arte è un gioco da ragazzi” organizzato dalla Confartigianato della provincia di Imperia con il patrocinio del Comune di Taggia.

Dalle 9 alle 19 saranno infatti quasi 30 le attività, tra commercianti, artigiani ed ambulanti residenti, che tra via Boselli (dall’incrocio con via Andrea Doria) e via della Cornice esporranno i loro prodotti in un clima di festa e di musica assieme all’esibizione del gruppo musicale FunkyMonks.

Durante la manifestazione, sarà possibile trovare i seguenti imprenditori: Sissi O’ (abbigliamento), Gradi & Gradi (tessuti), Cafè Tiffany, Pour Parler (caffetteria ed aperitivi), Ma-ge’ (prodotti da forno), Pensieri Bijoux (bigiotteria), Focacceria Dinorma, Giochi & Giocattoli, La Bottega del Caffè (dolciumi), Pastificio Prota, Tata Bar, 3F Competition (accessori moto ed esposizione kart), Monica Fashion (abbigliamento), NoArt (abbigliamento), Cino Canestrelli, Giorgio Torazza (miele), oltre ad alcuni ambulanti.