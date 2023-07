È morto Illario Stella uno degli ultimi partigiani della valle Argentina, il ricordo dell'ANPI

È morto a 98 anni Illario Stella, partigiano di Taggia, nome di battaglia Diego. Persona molto conosciuta e rispettata, Stella era uno degli ultimi testimoni della Resistenza in Valle Argentina e punto di riferimento dell'ANPI.



"Era uno degli ultimi partigiani della nostra unità ed era a noi molto caro. Fino all'ultimo è stato sempre presente alle riunioni. - ci racconta il presidente Massimo Corradi - Ancora in occasione dell'ultimo 25 Aprile, ricordo che ha provato fino all'ultimo a restare per vedere finire la cerimonia ma non ce l'ha fatta. Oggi tutta l'ANPI ne piange la scomparsa ed esprimiamo profondo cordoglio al figlio Giancarlo".



"Ricordo Illario come una persona equilibrata che ha avuto un atteggiamento costruttivo nella sezione con l'autorità di un partigiano. - aggiunge Corradi - Era una persona di poche parole, eppure ogni volta che parlava diceva qualcosa di sensato. Non è da tutti. La maggior parte dei partigiani che ho conosciuto non parlava tantissimo però dicevano cose di sostanza che ti fanno riflettere. Illario era questo".



"Ricordo i suoi racconti e della fatica di stare in montagna. Ricordo la sua dolcezza anche quando parlava di quell'esperienza passata. Proprio come con mio padre, ogni volta che parlava di quanto vissuto come partigiano, non ho mai percepito in quelle parole il senso dell'odio per il nemico. Era una persona dolce e affettuosa. È stato l'ultimo partigiano della nostra sezione. Addio Illario" - conclude il presidente dell'ANPI di Taggia Valle Argentina, Massimo Corradi.



Il funerale di Illario Stella si terrà martedì 18 luglio alle ore 15 presso il Santuario della Madonna Miracolosa a Taggia.



Alla famiglia vanno le condoglianze di SanremoNews e del gruppo editoriale MoreNews.