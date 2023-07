Sanremo: un milione di euro al Comune per ripristino e promozione dei percorsi delle vie del sale che collegano il territorio al Piemonte e alla Francia

Dopo due anni di incontri e di progettazione, è arrivato il contributo Alcotra di ben tre milioni di euro per finanziare il ripristino, con tratti di nuova percorribilità, e la promozione dei percorsi ciclabili (e pedonali) delle vie del sale che collegano il Piemonte, la Francia e la Liguria, arrivando sino al mare. Un terzo del finanziamento è stato assegnato al Comune di Sanremo, che di fatto opera attraverso il ‘Consorzio forestale Monte Bignone’, con l’apporto della Provincia di Imperia e il Parco delle Alpi Liguri, che hanno aderito al progetto.

“Un ringraziamento particolare è doveroso – spiegano dal comune matuziano - nei confronti della presidente del Consorzio forestale Sonia Zanella che ha seguito fin dall’inizio l’iter progettuale e anche dei funzionari di Provincia e Parco che hanno significativamente contribuito al raggiungimento dell’obbiettivo.

È altresì doveroso ringraziare gli amici piemontesi che ci hanno cercato e coinvolto in questo importantissimo progetto, che tra l’altro creerà nuovi posti di lavoro, oltre che agli amici francesi d’oltralpe con i quali abbiamo raggiunto l’importante obiettivo.

Dopo il progetto PSR per la prevenzione degli incendi che ha visto il recupero funzionale delle piste tagliafuoco dell’area di Monte Bignone e ha consentito di aggiungere idranti e vasche per gli elicotteri, questo nuovo finanziamento certifica ancora una volta la bontà dell’idea, nata otto anni fa, di creare un consorzio che fungesse da braccio operativo per i propri comuni soci.

La nascita di Sanremooutdoor con i suoi 38 comuni aderenti, ne è un ulteriore prova”.