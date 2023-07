Dopo tre anni di assenza domenica tornerà Triora Bimbi: "Ci sarà anche un ospite speciale"

La feste pensata per i bambini prenderà il via dalle 10 presso il campo da tennis. Ci saranno i gonfiabili ad acqua di Kenzo Klown dove si potrà entrare con il costume da bagno. Al pomeriggio, animazione e divertimento con 'Capriole sulle nuvole'.

"Non solo ci saranno anche palloncini, truccabimbi, lo spettacolo delle bolle di sapone e un grande ospite. Verrà a trovarci Super Mario. Si tratta di una manifestazione a ingresso gratuito. Vi aspettiamo per passare una giornata di festa per le famiglie e visitare il nostro borgo che non vede l'ora di accogliervi" - hanno detto dal Comune di Triora, organizzatore dell'evento.