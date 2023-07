Triora attiva sportello PNRR per le imprese: martedì la presentazione del servizio

Triora ha attivato uno sportello di consulenza, supporto e accompagnamento alla progettazione per il bando PNRR per il sostegno di iniziative imprenditoriali con contributo a fondo perduto sino a 75mila euro. Il servizio sarà presentato ai soggetti interessati al bando durante un incontro pubblico, martedì 18 luglio, alle 9.30, presso i locali del Comune di Triora.



Lo sportello sarà curato dal Consorzio Kairos nella figura del dott. Enrico Dessì, consulente aziendale esperto in progettazione, sviluppo commerciale e marketing per imprese profit e no profit. "Al termine della presentazione saranno realizzati degli incontri conoscitivi uno a uno per una prima valutazione sulle proposte imprenditoriali presenti e laddove di interesse si parlerà di un percorso di accompagnamento alla progettazione. - spiega il sindaco Massimo Di Fazio - L’incontro di martedì sarà ad accesso libero. Per organizzare al meglio la giornata, si invitano i soggetti interessati a confermare la loro presenza inviando una mail a bandoborghi@comune.triora.im.it".