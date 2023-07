Impoverimento degli stipendi alla Riviera Trasporti: l'Usb si scaglia contro Cgil, Cisl e Uil

“Non ci sono parole e commenti a riguardo dell'ultimo intervento congiunto di Cgil, Cisl e Uil. Quando parlano di impoverimento degli stipendi dovrebbero solamente fare mea culpa. Per anni hanno avallato le scelte aziendali sottoscrivendo accordi a perdere”.

Interviene in questo modo il sindacato Usb della Riviera Trasporti. “Nel 2015 – prosegue - abbiamo perso parte degli integrativi e aggiunto a gratis mezz'ora di lavoro, nel 2018 avete tolto ai nuovi assunti la possibilità per 8 anni di avere il contratto di secondo livello, una vergogna che ha come conseguenza di avere un lavoro sottopagato perché anche a livello nazionale le priorità al riguardo sono altre e tutto questo senza che l'azienda abbia ottenuto un qualche risultato utile e lo dimostra la nostra situazione attuale. Questo è l'emblema del loro e del vostro fallimento come sindacato che dovrebbe difendere i lavoratori. Ora con un concordato raccontate che bisogna aumentare gli stipendi ma sapete benissimo che una delle basi sono i vostri accordi penosi”.

“L'azienda e consiglio di amministrazione – termina l’Usb -ancora oggi distribuisce incarichi e livelli come se navigassimo nell'oro e i beneficiari siete sempre voi. Certo che non è colpa dei lavoratori, la colpa è della politica che non fa nulla e anche e soprattutto del vostro servilismo”.