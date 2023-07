Ventimiglia: al Museo “G.Rossi” una serata per i bambini e le loro famiglie

Il Museo Civico Archeologico “G.Rossi” propone “Ludo et Disco, venerdì sera al Museo”, una serata dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Il MAR apre le sue porte per vivere un’esperienza unica dove storia, racconti e giochi si intrecceranno nell’incantevole atmosfera del Forte dell’Annunziata.

L'appuntamento è per venerdì alle 21.15 in via Verdi 41 a Ventimiglia, per scoprire la storia locale attraverso esplorazioni guidate con percorsi a tema, attività ludiche e laboratori. L'iniziativa si chiama “ Decora la tua coppa - Una serata alla scoperta dei vetri del MAR” per scoprire i vetri conservati all’interno del Museo e abbellire la coppa che sarà fornita dagli organizzatori.

Attività a partire dai 4 anni, accompagnati da almeno un adulto. Prezzo: 3€/persona. Prenotazione consigliata. Per info e prenotazioni: 0184 351181; museoventimiglia@gmail.com