Santo Stefano al Mare: in Piazza Scovazzi il concerto di Franco Fasano “Io Amo”. Assessore Garibaldi:”Una serata dedicata ad un grande protagonista della musica leggera italiana”

Sabato prossimo, in piazza Scovazzi a Santo Stefano al Mare si terrà il concerto di Franco Fasano ”Io Amo”. Riascolteremo brani come “Mi manchi”, “Ti lascerò”, “Regalami un sorriso”, “Colpevole” ma anche grandi classici dello Zecchino d’Oro come “Goccia dopo goccia” e “Il Katalicammello” fino ad alcune sigle dei cartoni animati come “Piccoli problemi di cuore” per citarne una tra le più note interpretate da Cristina D’Avena.

Franco Fasano ci “raccAnterà” come sono nate le sue canzoni e lo farà accompagnandosi al piano e con la partecipazione di Mauro Vero alle chitarre. I due collaborano musicalmente dal 1974, ai tempi delle scuole medie quando fondarono la loro prima band (La bella età).



Afferma l’assessore al Turismo Maria Teresa Garibaldi: “Siamo contenti di regalare a cittadini e turisti una serata dedicata ad un grande poeta musicale come Franco Fasano che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Non solo musica, ma anche il racconto della sua carriera e dei cambiamenti che negli ultimi decenni hanno caratterizzato non solo il mondo discografico, ma anche la nostra società. Un evento musicale, ma anche culturale, che potrà far rivivere agli adulti la colonna sonora della loro vita e far conoscere ai giovani una parte della nostra storia. Un ringraziamento a Regione Liguria per aver sostenuto l’evento.”



“Quando ero ragazzino - dichiara Fasano - prendevo il pullman ad Alassio per andare a Sanremo dove il Maestro Pippo Barzizza mi dava lezioni di armonia e contrappunto. Quando si parlava di musica leggera italiana mi citava spesso Mina, Mia Martini, Massimo Ranieri, Fausto Leali, Nicola Arigliano e Bruno Lauzi. A quei tempi non avrei mai immaginato che tutti questi grandi artisti, anni dopo, avrebbero interpretato le mie canzoni. Da quel pullman non sono mai sceso a Santo Stefano al Mare. C’è voluta un’amica di Bruno Lauzi che fin da ragazzina viene in vacanza in quell’angolo di paradiso, che qualche mese fa mi ha scritto su Facebook: “Salve Fasano. L’ho vista in tv che presentava 'Io amo', il suo libro dove parla con affetto di Bruno Lauzi. Le devo parlare…”. Ne abbiamo parlato e quindi, anche per questo, ho deciso di accettare l’invito”.