Turismo. Boom di stranieri nell’Imperiese, a Sanremo oltre 250 mila presenze in cinque mesi

I primi cinque mesi del 2023 restituiscono una chiara fotografia dell’andamento turistico provinciale. Il paragone con il pre-Covid regge e forse ogni tanto fa comodo a qualcuno, ma per superare lo stop della pandemia bisogna iniziare a fare i raffronti anche con l’anno passato, il primo della vera ripartenza. I dati di Regione Liguria in merito all’andamento dei cinque principali Comuni della provincia di Imperia (la rilevazione riguarda sia le presenza alberghiere che quelle extra alberghiere) sono utili per comprendere i flussi e il raffronto tra turisti italiani e stranieri.

Nel dato complessivo emerge una segno ‘più’ per tutti i Comuni interessati dalle rilevazioni di Regione. Il record va a Imperia con un +38,76%, mentre Sanremo tiene alta la statistica delle visite con le sue 264.601 presenze da inizio anno (+19,36%). Il capoluogo ha raggiunto a gennaio il picco di crescita rispetto all’anno scorso (+56,26%), mentre la Città dei Fiori ha dato il meglio a marzo (+39,91%).

Crescono anche Diano Marina (+28,02%) e San Bartolomeo al Mare (+20,41%). Meno clamoroso lo step in avanti di Bordighera con il suo +9,79%. Città delle Palme che è anche l’unica a presentare un segno ‘meno’ nei dati mensili: a maggio si è registrato un -4,11% complessivo.

La zona dell’Imperiese è quella che ha fatto registrare il più alto incremento di turisti stranieri. A San Bartolomeo al Mare sono aumentati del +170,17% a gennaio e del +109,52% a febbraio, mentre sono calati del -10,31% a marzo così come gli italiani sono scesi del -5,96% a maggio. Gennaio al top per gli stranieri anche a Imperia (+91,84%), ma è Diano Marina a detenere il record: +116,55% a gennaio e +230,31% a febbraio.

Meno florido il mercato del turismo interno con diversi segni ‘meno’ disseminati tra i vari Comuni. Sanremo a maggio ha registrato un -14,75% di italiani, mese negativo anche per Diano Marina con un -11,09%. Connazionali in calo anche a Bordighera: a marzo -11,72% e a maggio -10,05%.

Ora l’attenzione si sposta a fine estate, quando i dati dei tre mesi clou daranno ulteriori risposte sulle scelte dei turisti per il 2023.