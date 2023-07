Taggia: questa sera terzo concerto della IV stagione del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'

Mercoledì 12 Luglio 2023 alle ore 21 presso la Basilica dei Santi Giacomo e Filippo in Taggia si terrà il terzo concerto della IV stagione del Festival internazionale di musica classica 'Frequenze 20.0'.

"Una serata d’eccezione - si spiega nel comunicato - innanzitutto per la sede, la Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia che custodisce il prezioso organo Giosué Agati di Pistoia costruito nel 1839.

Il concertista della serata sarà il M°. Olimpio Medori che proporrà un programma totalmente italiano, tipico delle sonorità dell’organo Agati che si potrà ascoltare per l’occasione con musiche di Storace, Pasquini, Scarlatti, Moretti.

Olimpio Medori si è diplomato in Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio di musica “F. Morlacchi” di Perugia con Wijnand Van de Pol e ha conseguito «cum laude» la laurea in Organo, con una tesi dal titolo La produzione organistica di Dieterich Buxtehude a confronto con la tradizione tastieristica italiana (relatore Francesco Tasini) al Conservatorio di musica “G. Frescobaldi” di Ferrara. Parallelamente ha seguito corsi di perfezionamento con T. Koopman, H. Vogel, M. Radulescu, M. Chapuis e J. B. Christensen. Con borse di studio assegnate dalla Institución «Fernando el Católico» di Saragozza, ha partecipato più volte ai Cursos de Musica Antigua de Daroca (organo J. L. G. Uriol, clavicembalo W. Jansen). La sua attività come concertista l’ha portato ad esibirsi come solista nei maggiori paesi d’Europa, in Russia e in Sud America. Regolarmente invitato in importanti festival e rassegne, ha realizzato numerose incisioni radiofoniche, televisive e discografiche. Ha collaborato inoltre con la rivista Arte Organistica e Organaria, con l’Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di Musica di Fiesole e con l’Orchestra da Camera Fiorentina. Esperto e studioso di strumenti a tastiera, costruisce per passione clavicordi, clavicembali, spinette e organi portativi ispirati alle varie scuole. È membro della Commissione diocesana per gli organi di Prato e organista nella chiesa di San Filippo Neri a Firenze.

Un sentito grazie va al Rev. Don Nuccio Garibaldi, Parroco della Basilica della Madonna Miracolosa di Taggia, per aver suggerito una efficace collaborazione con il festival Frequenze 20.0",

Ecco gli appuntamenti successivi:

Martedì 18 Luglio 2023 - ore 21

CONCERTO DI FLAUTO ED ARPA

Villa Boselli - ARMA DI TAGGIA (IM)

flauto: Matteo ROMOLI (ITALIA)

arpa: Letizia LAZZERINI ITALIA)

Mercoledì 26 Luglio 2023 - ore 21

CONCERTO D’ORGANO

Oratorio della S.S. Trinità - TAGGIA (IM)

organista: Franz HAUK (GERMANIA)

Mercoledì 2 Agosto 2023 - ore 21

CONCERTO D’ORGANO

Oratorio dei Santi Sebastiano e Fabiano

TAGGIA (IM)

organista: Waldemar KRAWIEC (POLONIA)